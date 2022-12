Filho mata pai de 63 anos após discussão para mudar canal da TV, em Minas Gerais

Um homem foi preso, nessa segunda-feira (5), suspeito de matar o próprio pai a facadas devido a uma discussão sobre troca de canais de TV. O caso ocorreu no bairro Novo Riacho, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do g1. leia mais País Militares são encontrados mortos dentro de carro e polícia investiga tortura no Rio de Janeiro País Anestesista que estuprou paciente impediu monitoramento dos seus sinais vitais, diz perícia

Conforme a Polícia Militar (PM), William da Silva Santos, 25 anos, teria cometido o crime após discutir com a madrasta, de 28 anos, porque ela queria mudar o canal que ele estava assistindo, pouco tempo depois do jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Ainda de acordo com a PM, após William golpear a mão da mulher com uma faca, o pai dele, Adilson da Silva Santos, de 63 anos, interferiu na briga e acabou sendo esfaqueado pelo filho.

Segundo noticiado pelo g1, o suspeito não tinha antecedentes criminais e não apresentava sinais de embriaguez. Rone Ribeiro, do 2° Batalhão de Policiamento Especializado, contou que William mantinha uma relação conturbada com a madrasta, que estava com o pai dele há cerca de seis anos.

A mulher foi encaminhada para uma UPA, com ferimentos na mão, e não corre risco de vida. Ainda conforme a Polícia, o crime teria sido presenciado por três crianças da mesma família.

O suspeito foi levado à Delegacia de Plantão de Contagem e, aos policiais, confessou a autoria do crime. Ele foi encontrado com a roupa suja de sangue e estava com a faca usada no ataque.