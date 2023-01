Filho de ex-governador do Mato Grosso é acusado de matar ex-namorada e atual dela

O filho do ex-governador e deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT), o empresário Carlos Alberto Gomes Bezerra, matou a ex-mulher e o atual namorado dela na região central de Cuiabá, na tarde de quarta-feira (18). O crime, confessado por ele, ocorreu em frente a um prédio e resultou em prisão.

A perícia preliminar realizada na cena do crime concluiu que Thays Machado, advogada e ex-companheira de Carlos Alberto, foi morta com três disparos, enquanto o namorado, William César Moreno, de 30 anos, com outros três.

Os assassinatos aconteceram quando o casal deixava as dependências do edifício Solar Monet, onde mora a mãe de Thays. No local, os dois foram surpreendidos pelo empresário, que estava do lado de fora do prédio.

Informações da Polícia Militar apontam que o primeiro tiro foi disparado contra Thays, que caiu na frente do edifício. Enquanto isso, William César tentou sair correndo, mas também foi atingido. Com a morte dos dois, Carlos Alberto Gomes Bezerra fugiu do local.

Até então, a defesa do empresário afirmou que não irá se pronunciar sobre o caso. "Nós não temos nada a dizer. Ainda estamos buscando informações do que está sendo investigado. Só depois vamos nos manifestar", pontuou o advogado Francisco Faiad.

Fuga para fazenda

Carlinhos, como o empresário é conhecido, foi encontrado horas após o crime, já na fazenda da família, localizada no município de Campo Verde. A pistola Taurus calibre 380, utilizada para matar o casal, foi achada com ele.

Legenda: Arma utilizada no crime foi encontrada após revista policial na fazenda da família de Carlos Alberto Foto: reprodução/Polícia Civil

O empresário e a advogada romperam o relacionamento há um mês, após três anos juntos. Em depoimento à Polícia após a confissão, ele alegou "descompensa emocional" em decorrência de uma neuropatia diabética e, por conta disso, teria faltado com "inteligência emocional".

O deputado federal Carlos Bezerra, de 81 anos, emitiu nota lamentando as mortes. "Uma tragédia que destruiu três famílias e que deixa marcas impossíveis de serem apagadas. Meu filho Carlos deve se apresentar às autoridades, oferecer sua versão para os fatos e responder perante a Justiça nos termos da lei", disse.

Carlos Bezerra já foi governador de Mato Grosso, senador e está no cargo de deputado federal desde 2007.