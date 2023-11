Festa agro com show de Wesley Safadão e homenagem a Arthur Lira é contestada pelo TCE de Roraima

As contas da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação (Seadi) e do Instituto Brasileiro de Cidadania e Ação Social (Ibras) foram bloqueadas, na última terça-feira (14), após suspeita de que o patrocínio da 42ª Exposição-Feira Agropecuária de Roraima (Expoferr) estaria ferindo as finanças do estado. Conforme O GLOBO, medida foi tomada pelo Tribunal de Contas de Roraima.

Ao todo, foi destinado R$ 16,9 milhões sem licitação para a empresa responsável por organizar a Expoferr, o Ibras. A conselheira Cilene Lago Salomão detalhou que o valor inicial de repasse seria R$ 11,7 milhões, mas que foi aumentado "sem motivação fática". Na decisão, ela criticou a falta de transparência nos repasses para o evento.

A Expoferr faz parte do calendário anual e segue até o próximo domingo (18). Ao longo do evento, haverá apresentações de cantores como Wesley Safadão, com um contrato de R$ 950 mil, e Tarcísio do Acordeon, que recebeu R$ 380 mil.

Cilene Lago Salomão Conselheira "Ademais, não obstante a cultura seja importante para o bem-estar das pessoas e represente a convivência social por meio de valores, tradições, produções artísticas e lazer, a contratação de shows artísticos com cantores renomados nacionalmente pelos preços constantes dos autos traduz-se numa afronta à sociedade de um estado que se encontra em dificuldades financeiras".

Arthur Lira homenageado

Durante as apresentações, houve um momento de homenagem ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na segunda-feira (13), Lira foi homenageado por Denarium no Palácio Senador Hélio Campos, sede do governo.

Além dele, também receberam homenagens o Doutor Luizinho, líder do Progressistas na Câmara, e os ex-ministros de Jair Bolsonaro (PL), os senadores Ciro Nogueira e Tereza Cristina.