Feriados 2022: país terá, pelo menos, mais 5 folgas até o fim do ano

Em todo o Brasil, pelo menos cinco dias de folga ainda poderão ser aproveitados, segundo o próprio calendário do Ministério da Economia. Apesar disso, o segundo semestre não conta com as famosas oportunidades para feriado prolongado.

Em Fortaleza, o número deve se estender para sete folgas, já que no dia 15 de agosto se comemora a data da padroeira da cidade, Nossa Senhora de Assunção.

Conforme portaria do ministério, as datas neste segundo semestre são "para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais".

Três das cinco datas de feriados nacionais deste ano vão cair no meio da semana, o que não possibilita uma "esticada" maior para descanso.

No caso do ponto facultativo, como estabelecido para o Dia do Servidor Público, fica a cargo de cada órgão público. Nesse caso, deve ser decidido se o trabalhador faz o expediente normal, se trabalha meio período ou se poderão folgar.

Veja abaixo quais as datas deste ano

15 de agosto, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora de Assunção (feriado em Fortaleza)

7 de setembro, quarta-feira, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, sexta-feira, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro, quarta-feira, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, terça-feira, Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro, domingo, Natal (feriado nacional).