Família é atacada a tiros em Santa Catarina, mãe morre e criança de 2 anos fica ferida

Uma família foi atingida a tiros, em um ataque criminoso registrado no Município de Tubarão, em Santa Catarina, na noite do último domingo (14). Uma mulher de 31 anos morreu e o filho dela, um menino de 2 anos, foi baleado e se encontra em estado grave. As informações são do portal G1.

Um suspeito de cometer o crime, um adolescente de 16 anos que teria envolvimento com a filha mais velha da vítima fatal (de 11 anos), foi capturado pela Polícia Militar de Santa Catarina por suspeita de cometer o crime, nesta segunda-feira (15). Entretanto, após ser ouvido na Polícia Civil de Santa Catarina, o suspeito foi liberado.

"O adolescente já apresentou dados bem firmes da ausência de envolvimento dele com o fato. Está totalmente colaborativo. Inclusive cedeu o aparelho celular dele", revelou a delegada Jucinês Pereira, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami).

A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência por volta das 21h20 do último domingo, no bairro Rio do Pouso. Ao se aproximarem do local, os policiais militares viram um carro com as vítimas seguindo para o hospital.

Um veículo teria parado em frente à residência da família, um suspeito teria descido, entrado na residência e efetuado vários disparos. Um homem de 40 anos foi baleado no braço e já recebeu alta do hospital; a esposa, Graziela Antunes, 31, foi alvejada na barriga e não resistiu; e o filho de 2 anos do casal, baleado no braço, costas e rosto se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).