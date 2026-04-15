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Família de ‘Sicário’ de Vorcaro afirma não ter recebido imagens de sua morte

Luiz morreu no dia 6 de março, após o encerramento do protocolo por morte encefálica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Foto de Sicário.
Legenda: A PF disse que não irá se manifestar sobre as investigações.
Foto: PM MG/Divulgação.

A família de Luiz Phillipi Machado de Morais Mourão, conhecido como ‘Sicário’ do banqueiro Daniel Vorcaro, afirmou que ainda não recebeu da Polícia Federal as imagens do momento da morte. A informação é da CNN Brasil.

A informação foi compartilhada por meio de comunicado dos familiares, na segunda-feira (13). Além das imagens, o texto alega que eles também não tiveram acesso aos autos do inquérito da morte.

Luiz morreu no dia 6 de março, após o encerramento do protocolo por morte encefálica. O óbito foi confirmado pela defesa. No dia 5, a Polícia Federal chegou a comunicar o falecimento de Luiz Phillipi, mas a unidade hospitalar negou a informação, mantendo o paciente sob cuidados intensivos.

"A família de Luiz Phillipi Machado de Morais Mourão informa que, até o momento, não teve acesso às imagens de segurança nem aos autos do inquérito que apura as circunstâncias de seu falecimento, conduzido pela Polícia Federal sob supervisão do Supremo Tribunal Federal. Também não foi disponibilizado o laudo do Instituto Médico Legal com a causa mortis", expressa trecho da nota.

A PF disse, à CNN Brasil, que não irá se manifestar sobre as investigações que ainda estão em andamento.

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Luiz foi preso durante a Operação Cúmplice Zero, que investiga um sistema de fraudes financeiras. Na mesma ação, foi capturado o banqueiro Daniel Vorcaro, apontado como líder de uma organização criminosa estruturada em diferentes núcleos.

De acordo com a decisão emitida pelo STF, Luiz Phillipi integraria o "núcleo quatro" do esquema. Este grupo seria responsável por:

  • Intimidação e obstrução de justiça;
  • Monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.
Foto de Sicário.
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