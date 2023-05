Família de brasileiro que morreu no Chile tem oito dias para trazer corpo ao Brasil

A família do personal trainer Raphael Casanova, brasileiro de 38 anos que morreu no Chile com catapora, tem oito dias para finalizar a documentação para que o corpo seja liberado e volte ao Brasil.

A irmã dele, Juliana Casanova, informou ao g1 que, caso a família não cumpra o prazo, Raphael será enterrado como indigente. O hospital onde o personal morreu só poderá manter o corpo até a próxima terça-feira (23).

Os familiares realizaram uma campanha de arrecadação e conseguiram o dinheiro necessário para o traslado do corpo ao Rio de Janeiro. Mas ainda há pendências em relação à documentação.

"Agora tem essa parte dos documentos, que não são simples. A gente já foi em quatro cartórios para fazer a procuração e mandar para lá. Só que nem todos os cartórios podem fazer", disse Juliana.

Juliana conta que a mãe está bastante nervosa e abalada com a possibilidade de não conseguir se despedir do filho. "Ela quer correr com tudo e as vezes fica muito nervosa quando pensa que ele pode ser enterrado como indigente", contou ao g1.

Morte no Chile

Raphael morreu em hospital de Antofagasta, cidade onde moravá há seis anos, em 9 de maio. Ele fazia o tratamento a forma mais grave da catapora desde dezembro do ano passado.

Ele chegou a finalizar parte do tratamento, mas voltou a se sentir mal após dois meses. Por conta da doença, ele teve órgãos como o rim afetados e também duas lesões no cérebro.

Raphael levava a sério os cuidados com a saúde e era praticante de fisiculturismo. Quando teve a recaída da doença, o personal se afastou das redes sociais e parou de procurar a família com constância

"Meu irmão era um cara bom. A saudade maior que fica é da pessoa carismática que ele era, muito alegra. Apesar de fortão e grande, ele era uma criança, muito brincalhão, levava tudo na boa", lamentou a irmã.