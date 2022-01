Família de ambientalistas é assassinada no Pará

Os corpos de Zé do Lago, da esposa Márcia e da filha Joene foram encontrados em estado de decomposição na área rural de São Félix do Xingu, no Pará, no último domingo (9). A família de ambientalistas, que morava há 20 anos no local, tinha um projeto de criação e proteção de quelônios, que incluía tartarugas, cágados e jabutis.

De acordo com reportagem da TV Liberal, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil ouvirá moradores da região nos próximos dias para tentar elucidar o caso.

Extermínio

Em pesquisa intitulada “Última Linha de Defesa”, divulgada em setembro do ano passado, a ONG Global Witness mostrou que o Brasil é o quarto país com mais mortes de ambientalistas no mundo. Foram 20 em 2020, estando atrás apenas de Colômbia (65), México (30) e Filipinas (29).

O estudo também revelou que 70% dos assassinatos ocorreram na região amazônica, tendo como principal alvo ativistas que lutam pela proteção da floresta.