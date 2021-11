Família circula com carro dos Flinststones em protesto pelo preço da gasolina no Paraná

Como forma de protesto pelo preço dos combustíveis, uma família de Maringá, no norte do Paraná, circulou pela cidade na última segunda-feira (1º) em um carro dos Flinststones. As informações são do G1.

O veículo da famosa família pré-histórica é movido a tração humana, portanto não depende de combustíveis. O vídeo viralizou nas redes sociais.