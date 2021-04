Falsa enfermeira suspeita de aplicar vacinas de forma clandestina é colocada em liberdade provisória

A falsa enfermeira presa pela Polícia Federal sob suspeita de aplicar vacinas contra a Covid-19 na garagem de uma empresa de ônibus em Belo Horizonte foi solta na tarde deste sábado (3).

Ela deixou a Penitenciária Estevão Pinto, na capital mineira, após ser beneficiada por um habeas corpus concedido no plantão judiciário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



Cuidadora de idosos, a mulher teria aplicado pelo menos 80 vacinas na garagem da viação Saritur, controlada pelos irmãos Robson e Rômulo Lessa, que admitiram a organização do evento de imunização. O caso foi revelado pela revista Piauí.



A suspeita, no entanto, é de que a falsa enfermeira tenha usado soro fisiológico no lugar do que afirmou ser imunizante fabricado pela Pfizer contra o novo coronavírus. A empresa negou que tenha comercializado a vacina no País.



A prisão em flagrante, na última terça, 30, havia sido convertida em preventiva após audiência de custódia. A detenção foi justificada pelo artigo 373 do Código de Processo Penal, que prevê pena de dez a 15 anos de reclusão para quem "falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais".

'Vacinação clandestina'



Vídeos obtidos pela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostram pessoas sendo vacinadas dentro de carros na noite do último dia 23 de março. As imagens foram gravadas por vizinhos do local, que denunciaram o esquema clandestino de imunização.



As denúncias e a reportagem levaram a Polícia Federal a abrir uma frente de investigação e deflagrar a Operação Camarote, que fez buscas na sede da companhias de ônibus e em endereços ligados aos empresários.



A compra de vacinas pela iniciativa privada foi liberada mês passado, mas a lei exige a doação de 100% das doses ao Sistema Único de Saúde (SUS) até que todas as pessoas dos grupos prioritários sejam imunizadas e de pelo menos 50% após essa etapa.