Facção criminosa mantinha carros de luxo, mansões e até avião para transporte de drogas no RS

Uma operação policial no Rio Grande do Sul prendeu uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro. Os criminosos ostentavam carros de luxo, mansões e até um avião para transporte de drogas. As imagens foram divulgadas nesse domingo (24) pelo Fantástico. Ao todo, a ofensiva prendeu 58 suspeitos e apreendeu mais de R$ 50 milhões em dinheiro e bens.

Os agentes tiveram acesso a uma residência de alto luxo que mantinha um bar, relógios, correntes de ouro e revólveres, em Porto Alegre. Em outro imóvel, foi encontrado um urso de pelúcia com mais de R$ 40 mil no interior do objeto.

A mesma facção criminosa utilizava aviões na logística de distribuição de drogas. Segundo a Polícia Civil, as aeronaves costumavam sobrevoar locais públicos no RS.

O delegado Mário Souza, diretor da 2ª Delegacia Regional Metropolitana, destacou que a "atuação da facção é empresarial" no narcotráfico, sobretudo pela venda de cocaína, e em crimes patrimoniais, como roubos de veículos.

A investigação conseguiu levantar indícios de que o grupo estaria buscando contatos com traficantes da Bolívia para consolidar "a busca de droga direta".

O dinheiro da facção, fruto do tráfico e de roubos, era lavado em pedras preciosas ao mesmo tempo em que os criminosos tinham um esquema de falsificação de documentos e de adulteração de carros roubados.