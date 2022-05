Explosão em hotel de Florianópolis deixa duas mulheres feridas

Duas mulheres ficaram feridas após uma explosão em um hotel de Florianópolis, localizado na Avenida Beira-mar Norte, neste domingo (15), de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar. O prédio precisou ser evacuado e foi isolado para perícia, segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Araújo Gomes.

A explosão, que deixou a estrutura do prédio comprometida, ocorreu por volta das 14h20. Umas das pessoas feridas é uma estrangeira que trabalha no hotel. As informações são do portal g1.

Foto: CBMSC/Divulgação

A funcionária sofreu queimadura de segundo grau na parte frontal do corpo, incluindo o rosto, e foi levada por uma ambulância ao Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Conforme os bombeiros, ela estava consciente.

A outra vítima foi atingida por estilhaços de vidro, quando estava do lado de fora do hotel. Segundo os bombeiros, os ferimentos não foram graves.

As autoridades informaram que ainda não se sabe a causa a explosão, porém acreditam que esteja relacionada a vazamento de gás.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil