Explosão em clube de tiros causa quatro mortes e deixa uma pessoa queimada em Manaus

Quatro pessoas morreram e uma teve 90% do corpo queimado após explosão em um clube de tiros na Zona Oeste de Manaus, neste domingo (15). A Polícia Civil investiga o caso, conforme as informações do portal G1.

O estabelecimento fica na Avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra, onde as quatro mortes foram confirmadas. Uma perícia deve apontar as causas do acidente.

Um homem, com grande parte do corpo queimada, foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As equipes foram acionadas por volta de 8h deste domingo e tiveram dificuldades para o resgate por causa da presença de gás no clube de tiro, como explicou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Falcão.

Gás no ambiente

"Logo quando chagamos no local nos deparamos com dois mortos, que estavam próximos da saída de emergência. Foi constatado muito gás proveniente de material combustível, aí foram constatados mais dois óbitos", completou o tenente-coronel ao G1.

No entanto, os bombeiros tiveram de usar uma estratégia para conseguir atuar no local. "As equipes tiveram muita dificuldade de se locomover. Determinamos que as equipes retraíssem para fazer uma ventilação", frisou Falcão.

Os corpos das vítimas foram retirados pelo Instituto Médico Legal (IML) e um grupo da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi chamado para atender o caso.