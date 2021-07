Uma explosão de um caminhão de combustíveis na Rodovia Washington Luís, na cidade de Rio Claro (SP), foi registrada no início da noite de quarta-feira (30). Até o momento, segundo informações do portal G1, 13 pessoas ficaram feridas e duas foram socorridas com quadro grave. Veja imagens:

O acidente foi comunicado por volta das 18h34, no km 175, em um posto na estrada. Segundo o Corpo de Bombeiros local, a suspeita seria de que o caminhão estava cheio de combustível e o deslocamento de ar das explosões atingiu ainda um restaurante próximo e algumas casas da região.

Atendimento das vítimas

Ao todo, oito viaturas e ambulâncias foram encaminhadas para realizar o resgate das vítimas e pontuar os prejuízos.

O motorista do caminhão e uma pessoa que abastecia o veículo foram identificadas como as vítimas em estado grave. Encaminhadas ao hospital Santa Casa, eles passaram por cirurgia, foram para a Unidade de Terapia Intensiva e se encontram bem.

Enquanto isso, as outras vítimas inalaram fumaça e tiveram queimaduras de 2º e 3º grau. A maioria foi atendida no pronto-socorro de Rio Claro.

Relatos de moradores apontam que casas tiveram vidraças destruídas, carros foram danificados e, pelo menos em um raio de até 15 km, outros locais também tiveram danos.