Exame da Polícia Federal constata que parte dos restos mortais é do jornalista Dom Phillips

A Polícia Federal (PF) constatou que parte dos restos mortais encontrados no Vale do Javari, no Amazonas, é do jornalista britânico Dom Phillips, que estava desaparecido desde o dia 5 de junho. A identificação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (17), segundo o portal Metrópoles.

Os corpos foram localizados na quarta-feira (15), após local ser apontado por um dos suspeitos do crime, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”.

Legenda: Indigenista e jornalista ficaram próximos em expedição indígena em 2018 Foto: Reprodução/TV Globo/Divulgação/Presidente da República

Conforme a PF, a confirmação foi realizada a partir do exame de Odontologia Legal juntamente com a Antropologia Forense.

“Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”, detalhou a corporação.

Os corpos já chegaram ao hangar da PF no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e os agentes da carregaram os caixões das vítimas para fora da aeronave.

Entenda o caso

Bruno Pereira e Dom Phillips estavam desaparecidos desde o último dia 5 de junho, quando faziam o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Vale do Javari, Amazônia.

A viagem costuma durar apenas 2 horas, mas eles nunca chegaram. Após horas sem contato, uma equipe da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) formada por indígenas conhecedores da região que trabalhavam com Bruno partiu em busca dos dois, mas sem sucesso.

A Univaja e o Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) disseram, em nota, que os homens "receberam ameaças em campo na semana em que desapareceram".

Os grupos não forneceram mais detalhes, mas Bruno Pereira, especialista da Fundação Nacional do Índio (Funai), com profundo conhecimento da região, recebia regularmente ameaças de madeireiros e garimpeiros que tentam invadir ilegalmente as terras das comunidades indígenas.