Ex-namorado de grávida encontrada morta dentro de mala em SP confessa crime

A mulher de 22 anos que foi encontrada morta, grávida, dentro de uma mala, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na noite da última terça-feira (21), teria sido assassinada pelo ex-namorado. O crime foi confessado pelo rapaz, que já estava preso em Sorocaba por estupro e violência doméstica. Informações foram compartilhadas pelo G1.

Identificado como Fabrício Costa Araújo, o homem era um dos três suspeitos da morte de Cíntia Silva dos Santos investigados pela Polícia. Os outros dois eram o atual namorado da vítima, que também é seu ex-padrasto, e o pai da criança.

O crime

Conforme o G1, com informações do delegado Paul Henry Verduraz, Fabrício confessou à Polícia na última quarta-feira (22) que se encontrava com Cíntia nas saídas que recebia da Justiça. Na mais recente, no feriado de Corpus Christi, ele teria sabido que a ex estava grávida e se relacionando com o ex-padrasto em troca de moradia.

"Ele ficou bastante nervoso e, depois, eles tiveram uma discussão e saíram para se acalmar. Foram para uma 'biqueira' consumir drogas e, nesse trajeto, na rua, ele encontrou uma faca e 'estocou' ela com a faca", relatou o delegado.

O corpo da jovem teria sido ocultado em um matagal, num primeiro momento. Depois disso, o acusado teria ido até o distrito Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, para comprar plásticos e mala em uma loja. Voltando para o matagal, ele teria colocado o corpo de Cíntia na mala e levado até o local onde a vítima foi encontrada. "Ele falou para a equipe que queria que o corpo fosse encontrado porque, depois de praticar o crime, teria se arrependido", concluiu Verduraz.

Cíntia estava desaparecida desde o último fim de semana. Ao sair de casa, ela avisou à família que iria visitar o ex-namorado, que havia recebido permissão para sair do presídio em Sorocaba — ele saiu no dia 14 e voltou na última segunda-feira (20). A mulher foi encontrada com sinais de perfuração no pescoço e de espancamento.

Versão será confrontada

De acordo com o G1, Fabrício deve participar de uma reconstituição do crime para a Polícia concluir as investigações.

"Ele vai ter que comparecer aqui para fazer o percurso. Vamos ao local identificar onde teria executado a vítima para que a gente conclua se realmente ela foi morta naquele lugar e tirar outras dúvidas. Trabalhamos desde ontem [22] para identificar o local onde ele diz que comprou a mala. Acreditamos que ele tenha feito tudo sozinho", disse ao portal o delegado Alexandre Batalha, da Delegacia de Homicídios.

Ainda conforme Batalha, o suspeito disse que jogou o celular da vítima e a faca que utilizou para matá-la em um rio próximo ao local onde o corpo foi abandonado. "Esconder mala, emboscada, isso, por si, demonstra como ele é uma pessoa perigosa, fria e calculista e deve ser responsabilizada com o maior rigor possível", afirmou.