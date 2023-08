Estudante sofre traumatismo craniano após cair de viaduto em festa de universidade no RS

Um estudante de 31 anos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, sofreu traumatismo craniano, na madrugada da quarta-feira (9), após cair de um viaduto de 4,5 metros durante uma festa para calouros no município. As informações são do g1.

Conforme o Hospital Universitário de Santa Maria, o estudante passou por uma cirurgia e segue internado em estado grave. A organização do evento manteve a programação da festa e afirma que reforçou a segurança no local.

A vítima participava da "Calourada", festa de estudantes que ocorre anualmente na cidade. O acidente ocorreu por volta da meia-noite, quando ele saía do evento. A Guarda Municipal, que realizou o atendimento da ocorrência, disse que ele apresentava sinais de embriaguez.

A Calourada é realizada pela prefeitura de Santa Maria, pelo Diretório Central dos Estudantes da UFSM, pela Liga Interatlética (LISM) e pelo Conselho Municipal de Política Cultural da cidade.

Polícia analisou imagens

Imagens de câmera de segurança do local foram analisadas pela Polícia Civil, que informou ser possível ver nas imagens o estudante andando em zigue-zague, segurando um isopor. Em certo momento, ele se escora no gradil e acaba caindo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava presente no local, realizou o atendimento.

A prefeitura e os demais organizadores do evento se solidarizaram com a vítima, em nota divulgada. No texto, informaram que "para a continuidade da festa nos demais dias, será reforçada a segurança em relação à estrutura dos gradis montada desde o primeiro dia do evento no local, bem como no entorno do restante da estrutura".