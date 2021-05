Estátua da Havan de 35 metros cai após ciclone no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Uma réplica 35 metros da Estátua da Liberdade de uma loja da Havan caiu, nesta segunda-feira (24), na cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. As suspeitas preliminares apontam que a estrutura não resistiu aos ventos de até 80 km/h causados por um ciclone que atingiu a região. Conforme o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido no incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por voltas das 7h. Segundo informações da corporação, não havia fluxo de veículos próximo à estátua por conta do horário. Além da queda da estrutura, a forte ventania causou danos na rede elétrica e alguns pontos da cidade ficaram sem energia.

A Estátua da Liberdade é um dos símbolos da rede de lojas e decora várias filiais da Havan espalhadas pelo País. A unidade de Capão da Canoa foi inaugurada em janeiro deste ano, conforme informações do O Globo.

O zelador Iago Fraga, que estava no local no momento em que a estrutura caiu, disse ao jornal Gaúcha Zero Hora que ouviu um rangido crescente e logo depois a estátua desabou.

"Me apavorei. Estava varrendo quando começou aquele barulho. Começou a quebrar os pés da estátua, pelas costas, e ela caiu de cara no chão. Foi um estrondo e logo começou a pegar fogo", relembrou.

Um ciclone extratropical, que poderia causar ventos fortes, começou a se formar na região do Sul do país desde sexta-feira (21). Segundo a plataforma Climatempo, nesta segunda-feira, a previsão era de que durante a madrugada e ao amanhecer, o vento ainda tivesse intensidade moderada a forte em algumas regiões do Rio Grande do Sul. As rajadas poderiam atingir de 60km/h a 80km/h.