Estados recebem 3 milhões de doses de vacinas da Janssen doados pelos EUA até sexta-feira, diz MS

Os 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson (J&J), doados pelo governo dos Estados Unidos (EUA), devem chegar em até 48 horas, a contar desta quarta-feira (30), aos estados brasileiros. Ou seja, até sexta-feira (2 de julho).

Segundo o Ministério da Saúde, falta a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a distribuição.

O uso emergencial do imunizante foi aprovado pelo órgão no último dia 31 de março. A vacina possui dose única e pode acelerar a campanha de vacinação no País.

“O Ministério da Saúde informa que aguarda liberação dos lotes pela Anvisa. A expectativa é de que a liberação seja realizada ainda hoje para que a distribuição seja feita em até 48 horas”, informou em nota.

A pasta não especificou, porém, como será a distribuição dos lotes e quantitativos a serem destinados para cada estado.

Vacinas da Janssen no Brasil

Ao todo, o País já recebeu 4,8 milhões de doses da Janssen. Além da doação de 3 milhões dos EUA, 1,8 milhão foram compradas pelo Ministério da Saúde.

No último 24 de junho, o Ceará recebeu as primeiras 61,1 mil doses da Janssen.

Esse primeiro lote foi distribuído a 182 municípios do Estado - deixando de fora Fortaleza e Guaramiranga.