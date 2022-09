Estado de saúde de Bruno Krupp é incógnita para a Justiça, e MP determina apreensão do laudo médico

O estado de saúde do modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente de 16 anos no último mês de julho, no Rio de Janeiro, ainda é uma incógnita para a Justiça. Ele está internado no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho.

Krupp, que também é influenciador digital, foi denunciado pelo Ministério Público na última terça-feira (30) e virou réu pela morte de João Gabriel Cardim Guimarães. Porém, ele está internado desde o atropelamento e a Justiça não sabe exatamente qual a sua situação clínica.

Por causa disso, o juiz Gustavo Kalil, da 4ª Vara Criminal do Rio, teve de expedir um mandado de busca e apreensão ao hospital determinando a apreensão do laudo médico do modelo.

Defesa alega piora

No último dia 22 de agosto, o advogado de defesa de Krupp entrou com uma solicitação de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alegando "piora" no estado de saúde do influenciador.

No mesmo dia em que ofereceu a denúncia, o Ministério Público, por sua vez, solicitou ao hospital informações sobre a situação clínica de Krupp, mas não obteve retorno até o momento, segundo o g1.

Além do laudo médico, Kalil pediu acesso ao resultado de uma ressonância feita pelo modelo quando deu entrada na unidade. Esse resultado pode definir se Krupp deixa ou não o hospital e vai para uma prisão comum.

Estelionato

No mesmo dia em que tornou Krupp réu no caso do atropelamento de João Gabriel, o Ministério Público denunciou o modelo e seu sócio por estelionato. Eles são acusados de clonar cartões e aplicar golpes em turistas no Rio de Janeiro.

Lembre o caso

Krupp estava de motocicleta, em alta velocidade, quando atropelou João Gabriel, que atravessava uma avenida na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no dia 31 de julho.

O adolescente perdeu uma das pernas no momento da colisão e foi levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.