Engenheiro morto no Rio foi atingido com 20 facadas, e polícia prende suspeito

O engenheiro Gabriel Barbosa Leite, de 34 anos, foi morto na Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada do último dia 11 de março com cerca de 20 golpes de faca. A informação foi compartilhada pela Delegacia de Homicídio da Capital nessa quinta-feira (17), quando a polícia prendeu o suspeito do crime.

Willian Ferraz do Carmo foi preso em Ramos, na zona norte, mas o homem seria morador da comunidade do Salgueiro. A polícia o identificou através de imagens de câmeras de segurança e informações do núcleo de inteligência.

Ao G1, o delegado Cassiano Forte derrubou a possibilidade de o caso se tratar de um roubo, já que nas imagens o suspeito aparece atrás do engenheiro e o atinge pelas costas.

A vítima morreu na Rua Conde do Bonfim, na Tijuca, no momento em que ia comprar cigarro, disse a família. Uma testemunha chegou a ver o engenheiro e o suspeito discutindo antes do crime. Gabriel foi atingido com facadas no pescoço e caiu morto na via.