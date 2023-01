Enfermeira é morta por facada em Santa Catarina; adolescente é suspeita

Com uma facada na altura do peito, uma enfermeira foi assassinada em Campo Erê, no oeste de Santa Catarina, na última quarta-feira (18). Uma adolescente de 16 anos foi apreendida, suspeita de ter cometido o crime. As informações são do G1.

Segundo informações fornecidas pela Polícia Civil, a ocorrência teria acontecido no fim da tarde, por volta das 16h30. No horário, a enfermeira Gabrieli Batistella, que morava em Palma Sola, estaria na casa da avó, na cidade vizinha, visitando-a, conforme relatado pelo Poder Judiciário.

No local, que fica em frente à casa da suspeita, familiares da vítima e a mãe da adolescente se reuniam, fazendo bolachas e ingerindo bebidas alcoólicas. Durante o momento de confraternização, uma das irmãs mais novas da adolescente foi chamar a mãe na casa da avó de Gabrieli.

Aproveitando que a responsável não estava por perto, a suspeita pegou uma faca na própria residência e foi até o grupo. Lá, ainda de acordo com a corporação, a menina discutiu com a enfermeira.

Com o desentendimento, a menor tentou atacar a vítima, mas uma tia de Gabrieli conseguiu evitar o primeiro golpe. O seguinte, no entanto, a acertou.

A enfermeira chegou a ser levada para um hospital local, mas acabou falecendo no caminho, informou o Poder Judiciário.

ADOLESCENTE APREENDIDA

Ainda na noite do crime, a suspeita foi apreendida em flagrante, por conduta análoga ao crime de homicídio. O Poder Judiciário revelou que ela permanecerá em internação provisória durante 45 dias, no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Chapecó, localidade próxima à Palma Sola.

Segundo a Polícia Civil, a enfermeira foi assassinada por motivo fútil e de uma forma que dificultou sua defesa. O processo tramita em segredo de justiça.

AMIGOS E FAMILIARES LAMENTAM

Com apenas 28 anos, Gabrieli tinha vários amigos, que utilizaram as redes sociais para lamentar a morte precoce da enfermeira. Uma das usuárias descreveu a profissional da saúde como alguém de bom coração: “Doce, muito amada, alegre e de um coração bom. Essa era você, é assim que vou lembrar sempre de ti [...] Ainda não consigo acreditar. A dor é inexplicável, você ter partido tão cedo, tão nova, cheia de sonhos!”.

Outra amiga de Batistella afirmou que a enfermeira era “luz onde passava”, acrescentando que sentirá muitas saudades e que seu coração está despedaçado.