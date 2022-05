Enem digital ou impresso? Veja as diferenças entre as versões da prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 será realizado em sua versão impressa e digital nos dias 13 e 20 de novembro. Por adotares distintos formatos, as provas possuem diferenças, como o modo de aplicação, o limite de inscritos e o perfil dos candidatos.

No entanto, ambas possuem 180 questões e uma redação. Ao todo, são 45 questões objetivas de Ciências Humanas; 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 45 questões de Matemática e suas Tecnologias; e 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Qual a diferença do Enem Digital e Impresso?

Dentre uma das principais diferenças entre o Enem Digital e Impresso está a forma de aplicação. Enquanto a versão impressa requer que os estudantes marquem as provas e os gabaritos com caneta preta em papéis físicos, o modelo digital é preenchido por meio dos computadores.

Além disso, as provas também podem ser realizadas em datas diferentes. Em 2020, por exemplo, a versão impressa foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, enquanto a digital aconteceu no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Porém, em 2021, os exames voltaram a ser aplicados nos mesmos dias, possuindo as mesmas questões e tema de redação.

A última diferença é que, enquanto a inscrição do Enem Impresso pode ser feita pelo público geral, o exame digital restringe para apenas pessoas que já concluíram o ensino médio.

Como funciona o Enem digital?

No Enem Digital, a prova é aplicada com uso de computadores e os gabaritos são marcados de modo virtual. As provas digitais do Enem, ao contrário das impressas, também podem incluir vídeos, infográficos, jogos e outros recursos audiovisuais.

Apesar dessas diferenças, os estudantes ainda precisam responder 180 questões e produzir uma redação. O exame segue divido em dois dias de aplicação, sem ser possível ter acesso à internet como auxílio.

Quem pode fazer o Enem digital ou impresso em 2022?

Impresso

O Enem impresso é a versão tradicional da prova que não apresenta restrições para brasileiros. Qualquer pessoa, independente de ter concluído o ensino médio, pode efetuar a inscrição. Não há, portanto, limite de idade, nem exigência de escolaridade.

Porém, o exame requer que o cidadão tenha o documento de CPF. Uma vez com os documentos em mão, é possível se inscrever quantas vezes quiser.

Digital

Se enquanto o impresso não tem limite de inscrições ou restrições, o digital já possui. Assim, após os números de vagas disponíveis serem preenchidas, não é mais possível efetuar o cadastro para realizar a prova.

De acordo com o portal PreparaEnem, as duas primeiras edições digitais concentraram 101.100 vagas.

Além disso, as pessoas que ainda não concluíram o ensino médio não podem se inscrever, somente os que já possuem o diploma ou que irão finalizar no ano de aplicação do Enem.

