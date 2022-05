Encceja 2022: veja passo a passo para inscrição na prova

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2022 começaram nesta terça-feira (24) e seguem até 4 de junho. Os interessados devem realizar o processo na página oficial no prazo estabelecido.

O Encceja é voltado a jovens e adultos que não concluíram os ensinos Fundamental ou Médio na idade regular e buscam obter o diploma. A prova está prevista para 28 de agosto em todo o País.

Neste ano, os inscritos que faltaram às provas da edição anterior não precisarão justificar a ausência ou pagar a taxa de ressarcimento.

Veja o passo a passo para a inscrição na prova do Encceja

Acesse o site do Encceja

Informe o RG, CPF, telefone, e-mail e demais dados solicitados;

Depois, escolha o local de prova.

Como são as provas



O exame tem quatro provas objetivas por nível de ensino, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação no gênero dissertação-argumentativo — semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para candidatos à conclusão de Ensino Fundamental, as provas são:

Ciências Naturais;

Matemática;

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação,

História e geografia.

Para candidatos à conclusão do Ensino Médio, são:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação,

Ciências humanas e suas Tecnologias.

Cronograma Encceja 2022

Inscrições: de 24 de maio a 4 de junho

Solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 24 de maio a 4 de junho

Provas: 28 de agosto, nos turnos da manhã (das 9h às 13h) e tarde (das 15h30 às 20h30)

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil