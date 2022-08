Empresário indiciado por importunação sexual no RJ é acusado de não pagar R$ 200 por gasolina

O empresário Igor Monteiro Simão, 26, indiciado por importunação sexual no último sábado (30), no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, também é acusado por um frentista de posto de gasolina da cidade de não ter pago R$ 200 após abastecer uma BMW X5. O caso aconteceu em 2010, quando Igor teria em torno de 14 anos.

Leia mais País Empresário carioca indiciado por importunação sexual se hospeda em resort de luxo no Ceará

Segundo o jornal Extra, o frentista relatou à Polícia que trabalhava normalmente no dia 8 de outubro de 2010, por volta de 11h15min, quando Igor chegou ao posto e pediu para encher o tanque com gasolina. Foram R$ 200 de combustível, segundo o trabalhador.

Contudo, no momento de efetuar o pagamento, o cartão de crédito do então adolescente não autorizou a compra. Ele afirmou que voltaria no dia seguinte para pagar, mas nunca o fez. Uma nota em seu nome chegou a ser emitida.

Ainda conforme o frentista, que teve de arcar com o prejuízo, Igor não atendeu mais às suas ligações. O boletim de ocorrência foi registrado no 58º Distrito Policial do Rio de Janeiro e o inquérito foi encaminhado ao 42º DP, no Recreio dos Bandeirantes, que armazenou o crime como "estelionato".

'Mais rico que ontem'

Conforme o colunista Lauro Jardim, até esta quarta-feira (3), Igor mantinha a frase "Provavelmente mais rico do que ontem" na biografia do Instagram. Hoje, o empresário mudou a frase para: "A verdade prevalecerá".

As publicações dele estão restritas para 380 seguidores. Contudo, ao longo dessa semana, repercutiram na internet imagens do empresário na piscina de borda infinita em um resort de luxo no litoral cearense, para onde ele viajou na segunda-feira (1º), pouco após a acusação no Rio de Janeiro.

Importunação sexual

Igor, que é filho de um dos 67 cotistas do Grupo Fasano, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após ser flagrado abordando uma menina de 14 anos que estava com uma amiga, também menor de idade.

Segundo o Extra, o empresário aparece nas imagens de segurança do Fasano de bermuda, sem camisa e descalço, se aproximando e colocando as mãos na coxa de uma menina no último sábado (30). Ele tenta conversar com as meninas, enquanto que elas chegam a olhar para trás, receosas. Pouco depois, um funcionário do hotel aparece e tenta afastá-lo do local.

Em depoimento à Polícia, a vítima relatou que Igor estava bêbado quando sentou ao seu lado e que ela teria tentado mover as pernas para se desvencilhar dele. Sem sucesso, disse que era menor de idade. A afirmação também não surtiu efeito e ele continuou a se insinuar para ela, chegando a falar próximo ao seu rosto, como se quisesse beijá-la.

A menina contou ainda que o funcionário que tentou intervir foi destratado pelo empresário, que o empurrou e o ameaçou dizendo: "Você sabe quem eu sou?".

O caso chegou à Polícia após a vítima relatar a importunação sofrida ao seu pai, um empresário paulista.