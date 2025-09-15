Empresário Gabriel Farrel morre em acidente de paraquedas no Rio de Janeiro

O empresário Gabriel Farrel, fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, morreu neste domingo (14) em um acidente de paraquedas na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Ele havia saltado de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o equipamento não abriu corretamente. A morte foi confirmada pela Polícia Civil.

Formado em engenharia, Farrel decidiu abandonar a área para se dedicar à grande paixão: a gastronomia. Começou com uma pizzaria móvel para eventos e, em 2018, inaugurou a primeira unidade da Borda e Lenha, voltada para delivery. O negócio cresceu rapidamente e, em 2020, ganhou projeção nacional após o empresário conseguir investimento de dois participantes no programa Shark Tank Brasil.

Atuação nas redes

Ativo nas redes sociais, Gabriel reunia mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok, onde compartilhava reflexões sobre empreendedorismo, bastidores da rotina e registros praticando esportes radicais, como paramotor e base jump. A imagem de ousadia e bom humor o acompanhava dentro e fora dos negócios.

No último post, feito neste sábado (13), o empresário apareceu correndo na Praia de São Conrado ao lado do cachorro, ao nascer do sol, com a mensagem: “Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível”. O vídeo recebeu centenas de comentários de amigos e seguidores que lamentaram a morte repentina.

Personalidades também se manifestaram nas redes sociais. A atriz Dandara Mariana escreveu: “Que tristeza, meu Deus… Gabriel… Você foi um cara tão legal! Paz, muita paz”. O cantor Xamã declarou estar em choque com a notícia, enquanto o cantor Alan Bernardes homenageou o amigo: “É difícil acreditar que não teremos mais essa alegria contagiante por perto. Obrigado por todo o carinho comigo”.