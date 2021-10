Em ritual macabro, homem mata, carboniza e bebe sangue de vítima de 33 anos

Um homem suspeito de matar, mutilar, carbonizar e beber o sangue de um homem no Distrito Federal teria escolhido a vítima do crime pela idade, segundo apontam investigações da 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia do Norte. Segundo detalhes das apurações, o assassino teria escolhido Antônio Carlos Pires de Lima, de 33 anos, por ele ter a mesma idade de Jesus Cristo quando foi crucificado.

Até então, não se sabe o que teria motivado André Soares Ferreira, de 39 anos, a praticar o ritual macabro com o catador de material reciclável. As investigações devem apontar se a morte foi premeditada ou teria ocorrido após alguma desavença.

O delegado da 26ª DP, Rodrigo Carbone, explicou ao jornal Metrópoles que a vítima foi morta em um sofá enquanto dormia, com golpes de tesoura e com a boca tampada pelo assassino, que utilizou uma luva de motociclista.

Depoimento

Ainda conforme as informações repassadas pelo delegado, André Soares chegou a desafiar os policiais durante depoimento na delegacia. Segundo ele, teria proteção espiritual para escapar de uma possível condenação.

No depoimento, ele teria admitido que gostava de andar com capa e cartola, além de portar uma faca do tipo peixeira e uma tesoura do cabo dourado. A última, segundo as investigações, teria sido utilizada para cometer o crime.

Antônio teve partes do corpo decepadas e depois queimadas, que foram encontradas no local do crime. Entretanto, até o momento, não se sabe o paradeiro do crânio da vítima.

Na casa onde ele foi morto, a polícia encontrou pichações com o nome de Jesus e desenhos de um demônio, o número 666 e um cartaz de uma série de terror.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil