Em Goiás, juiz tira vaga de cotista negra e determina nomeação de candidato branco como professor

Uma decisão judicial determinou que um candidato branco fosse nomeado em uma vaga destinada a candidatos negros em concurso na Universidade Federal de Goiás. A determinação é do juiz Urbano Leal Berquó Neto e foi concretizada no último dia 16 de novembro. Tanto a instituição como a candidata cotista entraram com recursos. As informações são do jornal O Globo.

A secretária de inclusão da universidade, Luciana de Oliveira Dias, alega que o caso se deve a má interpretação do processo seletivo da instituição e ressalta que a UFG é referência no País pela metodologia de vagas para cotistas.

A defesa de Rodrigo Gabrioti, o candidato branco que tomou posse na vaga de professor universitário, rebate a informação e diz que o questionamento na Justiça é algo de "cunho matemático".

A alegação é de que a reserva de vagas é feita apenas em casos que o número de vagas é igual ou superior a três. Para a Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), onde o candidato branco tomou posse, só era prevista uma vaga como professor.

"No cargo em que Gabrioti foi aprovado, só tinha uma vaga imediata, portanto, não poderia haver reserva de cotas. A UFG somou todas as 15 vagas de 'cargos distintos' e escolheu onde ia 'colocar as cotas'. Isso não pode, a lei não permite. As cotas devem ser reservadas para cada cargo", afirmou o advogado de defesa, Sérgio Merola.

O edital do concurso, no entanto, tem menção a apenas um cargo, o de “Professor do Magistério Federal” - para o qual estão previstas 15 vagas. Neste caso, ficam reservados três para candidatos cotistas. Dias explica que a escolha para a aplicação das vagas cotistas varia de acordo com os pedidos dos departamentos.

"A universidade lança esse edital para uma única carreira, a de magistério superior, ela é o que consta no edital. (...) Primeiro nós recebemos os pedidos dos departamentos de cada curso. Para cumprirmos a regra de 20%, a cada cinco pedidos, um é aplicado com reserva de vagas. Dessa vez coincidiu de ser o da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), mas poderia ser de qualquer outro, como já foi", disse a secretária de inclusão ao O Globo.

