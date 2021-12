Em Belo Horizonte, idosa é condenada a 6 anos de prisão por matar marido

Uma idosa cadeirante, de 74 anos, foi condenada a seis anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do marido, em 2011. O caso aconteceu em Belo Horizonte e a sentença foi expedida na última sexta-feira (17), conforme informações divulgadas pela Istoé.

De acordo com a mulher, o crime aconteceu como forma de defesa, já que ela alegava que o marido a agredia física e verbalmente com frequência. No dia do crime, ele teria a ameaçado com uma garrafa de álcool.

Após a ameaça, a idosa pegou a garrafa, jogou no homem e ateou fogo nele com um isqueiro.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que a defesa e a acusação vão pedir prescrição do crime por conta da idade da acusada.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil