Ecko era apaixonado por cavalos e usava animais para lavar dinheiro no Rio de Janeiro

O criminoso Wellington da Silva Braga, conhecido como "Ecko", chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e morto em uma operação da Polícia Civil no sábado (12), era apaixonado por cavalos e visitava frequentemente um rancho em Paciência, na Zona Norte da cidade. As informações são do O Globo.

Em imagens obtidas pelo jornal, Ecko posa ao lado dos animais com a esposa e os filhos e, em outra, sozinho. Segundo informações da Polícia, o miliciano possuía alguns cavalos. A hipótese das autoridades de segurança é que ele usava os equinos para lavar dinheiro.

No rancho frequentado por Ecko é possível alugar cavalos e carruagens, além de comprar os animais, óvulos e embriões para reprodução.

Envolvimento de PMs

As investigações da Polícia Civil apontam que polícias militares estavam envolvidos com a quadrilha de Ecko. Crimes como lavagem de dinheiro também estão ligados ao criminoso, conforme as informações das forças de segurança.



Já foram identificados dois agentes da PM que faziam parte dado miliciano. Segundo a Polícia, Ecko dispunha de cerca de 100 seguranças.

Ele circulava pela cidade carioca escoltado, frequentava casas em bairros nobres e dialogava com policiais, traficantes e pistoleiros.

Legenda: Fuzil e farda da PM apreendidos com Ecko Foto: reprodução

Além de um fuzil, os agentes apreenderam com ele uma farda da Polícia Militar, onde estava escrito "Capitão Braga" como identificação. A Polícia investiga se Ecko vestia o uniforme quando entrou na comunidade.

OPERAÇÃO POLICIAL

A ação "Dia dos Namorados" começou no fim da tarde da última quinta-feira (10), após a Subsecretaria de Inteligência obter a informações de que Ecko visitaria a família no sábado.

Diante da informação, o delegado Rodrigo Oliveira convocou quatro agentes para a primeira reunião, ainda na quinta. Neste sábado apenas 21 atuaram na operação em Paciência.

Ao longo de seis meses de investigação, a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPim) concluiu que este seria o dia ideal para capturar Ecko, que é réu em nove processos criminais por organização criminosa, homicídio, extorsão e receptação.

Conforme informações do G1, Ecko chegou à casa da companheira por volta das 4 horas da madrugada. Horas depois, a residência foi cercada pelos agentes da força-tarefa. Após perceber a ação da polícia, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi interceptado por outra equipe, o que deu início a uma troca de tiros.

O criminoso foi baleado em um quarto. Ele foi socorrido pelos policiais e levado de helicóptero para a unidade de saúde, onde já chegou morto. Com ele, os agentes encontraram um fuzil.

QUEM É ECKO

O miliciano nunca foi policial e tornou-se o homem mais procurado do Brasil após assumir e expandir os negócios ilegais do irmão, Carlos Alexandre da Silva Braga, mais conhecido como Carlinhos Três Pontes, morto em um confronto também com a Polícia Civil, em abril de 2017.

No começo a organização atuava em bairros da Zona Oeste do Rio: Campo Grande, Santa Cruz, Cosmos, Inhoaíba e Paciência. O grupo, então chamado de Liga da Justiça, atingiu o ápice em 2007, com assassinatos e o controle econômico da região.

Na época, os chefes da milícia eram os ex-policiais Ricardo Teixeira Cruz, chamado de Batman; Toni Ângelo Souza Aguiar, o Toni Angelo; e Marcos José de Lima, o Gão.

Com a prisão do trio em operação realizadas entre 2007 e 2008, o irmão de Ecko, Carlinhos Três Pontes, assumiu a liderança do grupo. O ex-traficante comandou a organização até ser morto em 2017.

Então Ecko assumiu a herança do irmão e passou a comandar a Liga da Justiça. Atualmente o grupo se intitula como Bande do Ecko.

Assim como o Carlinhos Três Pontes, Ecko seguiu atuando para estreitar os laços entre a milícia e o tráfico. Primeiro ele se aliou aos integrantes da facção Amigos dos Amigos (ADA), depois com os do Terceiro Comando Puro (TCP).