Donos da Camisaria Colombo são alvos de mandados de prisão por suspeita de fraude milionária

Os empresários proprietários da Camisaria Colombo, os irmãos Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, foram alvos de mandados de prisão temporária nesta quinta-feira (21). A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio envolvendo os donos da rede varejista de moda masculina. As informações são da TV Globo.

Conforma a PF, o grupo criminoso era formado por pelo menos sete pessoas. Os envolvidos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude e fraude contra credores.

As autoridades tentam cumprir quatro mandados de prisões temporárias. Álvaro foi preso. Paulo não foi encontrado e ainda era procurado até a última atualização desta reportagem.

Fundada em 1917, em São Paulo, a Camisaria Colombo se consolidou como uma das maiores varejistas de moda masculina do país. A rede vende ternos, camisas, gravatas e outros itens de vestuário

Os outros dois alvos dos mandados de prisões são Bruno Gomes de Souza e Mauricio Miwa, respectivamente, representante legal da BS Capital e funcionário da empresa de gestão de valores. Bruno foi detido e Maurício não foi localizado.

A reportagem entrou em contato com as empresas envolvidas e aguarda resposta.

Busca e apreensão

Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mais 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, Birigui e Avaré, cidades do interior do estado, e Brasília.

Os outros investigados são pessoas beneficiadas pelos valores que foram transferidos da conta da empresa BS Capital.

Mais de 20 policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo participam da operação.

Como funcionava o esquema?

A Polícia Federal informou que as investigações começaram em dezembro após denúncia formalizada pela instituição financeira PagSeguro, que apontou um furto milionário por meio de fraude tecnológica.

Conforme a polícia, os investigados exploraram uma vulnerabilidade do sistema para criar créditos inexistentes e movimentar os valores de forma pulverizada em diversas contas bancárias.

E com essas operações, conseguiram transferir cerca de R$ 21 milhões para uma conta BS Capital. Desses, R$ 9 milhões foram transferidos entre os dias 1 e 21 de outubro do ano passado.

Ainda segundo as investigações, o esquema teria como finalidade dissimular bens e valores em processo da recuperação judicial da Camisaria Colombo, dando prejuízo a credores do sistema financeiro nacional.