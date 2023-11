Dono de pastelaria do RS forjou mensagem racista que exigiu 'motoboy branco', diz polícia

A Polícia Civil de Porto Alegre concluiu, nessa sexta-feira (17), que a mensagem racista em pedido de delivery de uma pastelaria foi enviada pelo próprio dono do estabelecimento para forjar a situação. As informações são do G1.

O suposto crime de racismo foi divulgado no último dia 14 de novembro, nas redes sociais do estabelecimento de Campo Bom, no Rio Grande do Sul.

Na imagem da publicação, aparecia a mensagem supostamente enviada por um cliente: “última vez veio um motoboy negro, peço a gentileza que mande um branco, não gosto de pessoas assim tocando a minha comida”.

O motoqueiro citado seria o próprio dono do estabelecimento, identificado como Gabriel Fernandes.

“O proprietário do restaurante foi novamente intimado para prestar declarações e, então, confrontado pela Polícia Civil a respeito dos dados obtidos, disse que gostaria de se retratar, assumindo que ele próprio criou a conta no aplicativo do iFood e encaminhou o pedido com a observação discriminatória”, disse o delegado Rodrigo Câmara, em entrevista ao G1.

Conforme as investigações, o nome que assinava o pedido não era de nenhum morador do prédio informado para a entrega. O Ifood disse estar à disposição da polícia para esclarecimentos.

O restaurante havia denunciado o caso, mas o inquérito foi concluído com a denunciação do proprietário por falsa comunicação de crime.

Ao G1, a outra proprietária da pastelaria e mulher de Gabriel, Daniela Rodrigues, enviou imagens mostrando as mensagens conta o dono do estabelecimento.