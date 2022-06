Dona de hotel é morta por hóspede que não estava pagando diárias

A empresária Maria José Antunes, 64, dona de um hotel em Orlândia, São Paulo, foi morta com golpes de extintor por um hóspede na noite desta segunda-feira (6). De acordo com a polícia local, o homicídio teria sido cometido após o não pagamento das diárias dos últimos dias. O homem estava hospedado no estabelecimento desde o dia 1º de junho.

De acordo com o g1, que divulgou as informações, o engenheiro Eduardo Teixeira Mendes, 45, foi preso em flagrante e ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Civil de São Paulo.

"As informações iniciais dão conta de que ele estava hospedado desde o dia 1º [de junho] e, nos últimos dias, não pagava diárias. A administração do hotel entrou em contato com familiares e acho que não encontraram ele ontem à noite, mas, ao retornar ao hotel às 20h, ele acabou agredindo os empresários, proprietários do hotel", afirmou o delegado Clodoaldo Vieira, responsável pelas investigações, à afiliada da TV Globo no estado.

O crime

Maria José foi golpeada por Eduardo após tentar salvar o esposo, Sebastião Lorente, das agressões do hóspede. A vítima teria levado um chute do engenheiro e caído antes de ser golpeada com um extintor de incêndio e um vaso de gesso.

A mulher chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas morreu na unidade, conforme o g1. O marido teve fratura no braço esquerdo.

Legenda: Eduardo Mendes foi preso em flagrante. Foto: Reprodução/EPTV

Audiência de custódia

Eduardo deve passar por audiência de custódia, segundo o g1. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. Além disso, como agrediu o marido de Maria José também deve responder por lesão corporal.

De acordo com a Polícia Civil, ainda não é possível dizer exatamente as circunstâncias do crime. Eduardo não tem antecedentes criminais e, até onde se sabe, estava longe da família há cerca de uma semana, por razões que ainda não foram reveladas.

"No interrogatório, ele permaneceu calado. E ele não possui antecedentes criminais, então, a gente vai investigar a vida pretérita dele e verificar qual o problema de comportamento que ele apresentava aqui e a motivação de tanta fúria pra praticar esse crime hediondo", afirmou o delegado, conforme o g1.

A Polícia deve ainda analisar resultados de exames do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia feita no hotel, além das imagens da câmera de segurança do estabelecimento.