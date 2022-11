DJ Oz Mafra morre após ser atingido por estrutura de palco que desabou em São Paulo

O DJ Osnir Silvino dos Santos Mafra , 40 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (10). Ele ficou internado por 13 dias no hospital Santa Casa dos Santos, no litoral de São Paulo.

Segundo informações do g1, o DJ foi encaminhado ao hospital no dia 29 de outubro, após ser atingido pela estrutura de um palco em uma casa noturna em São Vicente.

Apuração do g1 diz que o local recebia uma festa de Halloween. Em entrevista concedida ao portal, uma amiga do DJ afirmou que o estado de saúde do músico era grave, pois ele havia sofrido uma lesão muscular.

A estrutura do palco desabou na noite do sábado (29), em Japui, São Vicente. O acidente aconteceu durante forte temporal, e o DJ Oz precisou ser encaminhado ao hospital, pois ficou ferido.