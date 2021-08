Digital influencer é presa por tráfico internacional de drogas em São Paulo

A digital influencer e advogada Laís Crisóstomo Aguiar foi presa pela Polícia Federal (PF) por tráfico internacional de drogas, ao ser flagrada com quase meio quilo de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). As informações são do Correio Braziliense.

O caso aconteceu no último dia 5, mas só se tornou público nesta quinta-feira (12). Laís embarcava para a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, quando foi detida pela PF. A cocaína estava em uma mala carregada por Peterson de Souza Fontes, mas identificada como sendo parte dos pertences da advogada.

A substância foi encontrada por meio do aparelho de raio x e estava escondida em cápsulas, dentro de frascos de suplementos alimentares.

Após serem identificados, a influencer e Peterson foram conduzidos à sede policial para revista e perícia.

Habeas corpus negado

No dia 7 de agosto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou um pedido de habeas corpus movido pela defesa de Lais.

Com quase 410 mil seguidores no Instagram, a influencer levava uma vida de luxo, ostentação e viagens. Entre os destinos retratados, Ilhas Maldivas, na Ásia, e o Principado de Mônaco, na Europa.