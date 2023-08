Diarista morre vítima de choque elétrico ao limpar quintal com lavadora de alta pressão, em GO

Uma mulher de 24 anos morreu nesse sábado (5) em Jataí, no sudoeste de Goiás, vítima de um choque enquanto limpava um quintal com uma lavadora de alta pressão.

Renata Ferreira Lopes era diarista e estava no primeiro dia de trabalho na casa. As informações são do portal g1.

De acordo com o delegado Marlon Luz, a diarista apresentava lesões de eletrocução nos braços. A Polícia Científica fez a perícia na casa onde Renata trabalhava e recolheu a mangueira e a lavadora utilizada para análises, enquanto o corpo da mulher de 24 anos seguiu para o Instituto Médico Legal.

O corpo de Renata foi descoberto pelo marido. A Polícia Científica informou que, ao notar que a esposa estava sem dar notícias há muito tempo, ele pulou o muro e encontrou a diarista caída em um corredor ao lado da lavadora. A vítima deixa ainda duas filhas pequenas.

"Preliminarmente, uma extensão com emendas e fitas isolantes pode ter tido um contato com a água. A máquina era aparentemente nova. (...) Vamos apurar se houve um homicídio culposo por parte do proprietário da casa, se houve alguma negligência na manutenção do compressor e da extensão", declarou o delegado.