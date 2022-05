Dia do Pedagogo: veja 8 mensagens para compartilhar

O Dia do Pedagogo acontece neste 20 de maio, sexta-feira. A data é celebrada no Brasil e, segundo o Ministério da Educação, lembra a importante função de ensinar, planejar, executar e coordenar tarefas do setor da educação.

Instituído em 2015, através da Lei nº 13.083, a comemoração surge como uma oportunidade de homenagear esses profissionais que tanto se dedicam à formação de crianças e adolescentes.

No Brasil, o termo pedagogo pode remeter aos professores, que atuam em sala de aula, mas eles podem operar fora dela, como orientadores pedagógicos, administradores, gestores escolares, consultores, coordenadores educacionais, entre outras inúmeras funções permitidas aos profissionais com licenciatura em pedagogia.

O Diário do Nordeste elaborou oito mensagens para homenagear os profissionais da área neste dia. Conhece algum pedagogo ou pedagoga? Envie os parabéns pelo dia dele usando uma das sugestões.

Veja 8 mensagens de Dia do Pedagogo

Feliz Dia do Pedagogo! Muito obrigado (a) por se dedicar no árduo caminho de ensinar ao próximo. Querido amigo, neste Dia do Pedagogo, gostaria de agradecer a sua dedicação e paciência, mas, principalmente, por manter o sorriso ao ensinar ao próximo. Parabéns pelo Dia do Pedagogo! Ensinar ao próximo não é apenas transferir conhecimento, mas construir formas de aprendizagem e ajudá-lo a atravessar as portas da ignorância a caminho do esclarecimento. Parabéns, querido amigo (a), pelo Dia do Pedagogo! Você merece felicitações diariamente por compartilhar o seu conhecimento. Parabéns pelo Dia do Pedagogo, amigo (a). Sua profissão é a única em que torna todas as outras possíveis. Feliz Dia do Pedagogo! Muito além de transmitir conhecimento, você eterniza em cada um o que ensina. Muito obrigado (a). Querido amigo, neste Dia do Pedagogo, agradeço por semear o conhecimento no terreno nem sempre fértil da mente. Feliz Dia do Pedagogo! Muito obrigado (a) pela paciência de compartilhar o seu aprendizado com o próximo.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil