Dia do Amigo: veja 10 mensagens lindas para compartilhar

Nesta terça-feira (18) é costumeiramente comemorado o Dia Nacional do Amigo. A data é utilizada para lembrar e fortalecer os laços de amizade.

Contudo, esta data é considerada a popular não a oficial, já que não foi estabelecida por lei. Apesar disso, é comum que pessoas próximas troquem presentes, enviem mensagens que fortaleçam os laços ou realizem atividades especiais. Escolas e trabalhos, por exemplo, organizam momentos para fortalecer a parceria entre alunos e colegas.

Pensando nisso, reunimos algumas mensagens singelas para trocar entre amigos nesta terça-feira (18). Confira:

VEJA 10 MENSAGENS DO DIA DO AMIGO PARA COMPARTILHAR

1) Você é a família que eu escolhi para ter, escolhi para ser meu confidente leal e fiel companheiro. Feliz Dia do Amigo!

2) Neste maravilhoso dia, eu gostaria de lembrar o quão importante você é na minha vida e quero agradecer pelas memórias incríveis que nos criamos. Feliz Dia do Amigo!

3) Amigo não são aqueles que se veem todos os dias, mas aqueles que você pode contar a qualquer momento. Feliz Dia do Amigo!

4) Você desperta o melhor em mim, contigo posso ser que sou de verdade, sem medo, sem julgamentos, apenas a confiança de estar ao lado de uma pessoa incrível. Feliz Dia do Amigo!

5) Feliz Dia do Amigo para a pessoa que topa tudo comigo, que seca minhas lágrimas, me fortalece na tristeza e celebra junto todas as conquistas.

6) Tenho certeza que você é a melhor pessoa para se ter ao lado. Confidente, leal, engraçado, prestativo, companheiro possibilitando assim uma verdadeira amizade. Feliz Dia do Amigo!

7) Não importa nossas desavenças, nossos momentos de desentendimento, nossa amizade é mais forte que todas as brigas que tivemos, afinal, você é o meu refúgio, com quem eu posso contar verdadeiramente. Feliz Dia do Amigo!

8) Hoje eu queria agradecer por você ter entrado na minha vida, agradecer por você ser essa pessoa sensacional, que eu quero ter sempre ao meu lado, em todos os momentos. Feliz Dia do Amigo!

9) Foi incrível ter ti conhecido, você é minha alma gêmea, a pessoa que eu nunca acreditei que encontraria, e por isso esse dia é nosso. Feliz Dia do Amigo!

10) Eu não conseguiria descrever o quão importante é sua amizade, você é muito especial para mim. Obrigado por todos os momentos fantásticos que tivemos juntos. Estarei contigo sempre que precisar. Feliz Dia do Amigo!