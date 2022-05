Dia do Abraço 2022: veja mensagens para enviar aos amigos e familiares

O Dia do Abraço é comemorado neste domingo (22) em todo o mundo. A data surgiu em 2004 após uma ação do australiano de pseudônimo Juan Mann de abraços grátis. Ele escreveu a sentença em um papelão e foi até o ponto mais movimentado do Sidney.

A ideia do movimento aconteceu após a volta de Mann, que morava em Londres, para Sidney e ninguém o esperar para o receber no aeroporto.

Apesar de ter sido banida pelas autoridades locais, a ação viralizou e uma banda, chamada Sick Puppies, o chamou para participar de um clipe.

Benefícios do abraço

Para além de ser uma demonstração de carinho, cientistas já comprovaram que o abraço causa a liberação da ocitocina, hormônio responsável por reduzir o estresse.

O abraço também pode auxiliar na redução das dores físicas, já que age no cérebro causando liberação de substâncias analgésicas.

Não vai poder abraçar a todos aqueles que você ama neste domingo?

Veja 10 mensagens para enviar aos familiares e amigos no Dia do Abraço

Abraço forte e poderoso é aquele que é dado com carinho e amor. Feliz Dia do Abraço! Todas as palavras do mundo não valem a poesia de um abraço. Feliz dia do abraço! Abraço é casa sem janela, porta, telhado. Abraço é refúgio de desabrigados. Um feliz dia do abraço! Abraçar tem o poder de transmitir energias, explicar sentimentos que as palavras não conseguem e curar carências e tristezas. O dia do abraço deve ser comemorado com muito carinho, porque afinal, é isso que o abraço representa! Aproveite esse dia para espalhar amor e carinho por aí e qual a melhor forma de fazer se não em um abraço bem apertado? Abrace quem você ama, quem você apenas conhece, quem você queria abraçar mas tem vergonha. Hoje é o dia! Espalhe amor, espalhe abraços! O mundo está precisando! Neste dia do abraço, temos de dar e oferecer, aceitar e receber o melhor da vida e das pessoas: o abraço. Não existe nada no mundo mais forte do que um abraço com verdade e cheio de ternura. Nem mil palavras conseguem descrever o que esse gesto é especial, o quanto ele vale para quem o dá e receber. Por isso, o melhor é praticar e jamais parar de abraçar. Não só hoje, mas sempre! Feliz Dia do Abraço! Hoje, ao acordar, lembrei muito de você, querida amiga! Desejo que você tenha o melhor dia de sempre. Que todos os momentos deste dia sejam ricos em amor. Que todas as pessoas que se cruzem com você, soltem um “bom dia” contagiante. Que todos seus sorrisos sejam de franqueza. Que você soe a alegria. Hoje, anseio que você me encontre em cada abraço que a vida der em seu coração. Tenha um dia feliz, minha querida! Todos os abraços são bons quando trocados com carinho e sinceridade, mas nenhum é tão poderoso como um verdadeiro abraço de amor. Bem apertado e carregado de sentimento, um abraço de amor é capaz de curar qualquer dor ou carência. E faz bem para quem recebe e também para quem dá. Por isso, abrace muito, abrace mais, e com amor encoste o seu ao coração de quem mais ama! Nada é tão bom quanto um abraço de conforto, acolhedor. Quando receber um abraço, seja qual for o sentimento, guarde-o para recordá-lo. Um abraço é um gesto de amor. Muitas coisas podem ser esquecidas, mas um abraço que já foi dado jamais poderá ser desfeito. Aqui vai um abraço sincero, para que você nunca possa esquecer.

*Fonte: Mundo das Mensagens, Belas Mensagens

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil