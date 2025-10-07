Dia de Nossa Senhora do Rosário: conheça história e curiosidades da santa

Para os fiés da Igreja Católica, celebrar a vida de um santo é ter a oportunidade de reafirmar a sua fé. Nesta terça-feira, 7 de outubro, a comunidade Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Rosário.

Para contar a história da Santa do Rosário, é preciso passar pelas visões de São Domingos de Gusmão.

História de Nossa Senhora do Rosário

Foi em uma visão concedida a São Domingos de Gusmão que a Santa se mostrou. As visões aconteceram em 1212, quando o santo enfrentava desafios devido à heresia albigense na cidade de Toulouse, na França.

A heresia albigense foi um movimento cristão dos séculos XII e XIII, que pregava o dualismo entre o Bem, criador do espírito, e o Mal, criador da matéria, defendendo a purificação espiritual e se opondo à Igreja Católica.

Essa heresia abalava a fé católica e causava desordens sociais em muitas mortes, fazendo com que a população ficasse amedrontada.

Durante esse período turbulento, a Virgem Maria, em visão, apareceu para São Domingos e “entregou-lhe” o Rosário, explicando sua importância e como ele pode ser uma arma espiritual contra as heresias.

A partir dessa aparição, São Domingos teve a vitória alcançada e fortaleceu a sua convicção de que a oração do Santo Rosário era refúgio, fonte de conforto diante das dificuldades da vida.

Dessa forma, o santo impulsionou sua devoção ao Rosário e começou a propagá-lo.

Disseminação à devoção

Durante a ameaça muçulmana às fronteiras da Europa, o Papa São Pio V incentivou a Santa Liga e todos os cristãos a rezarem o Rosário para alcançar a intervenção divina da Virgem Maria.

Santa Liga é um termo usado para alianças militares ou políticas motivadas por religião.

Posteriormente, a Batalha de Lepanto, em 1571, foi uma vitória cristã surpreendente contra forças numericamente superiores, atribuída diretamente à intercessão da Virgem Maria por meio da oração do Rosário.

Indicação do Vaticano

O papa Leão XIV pede aos fiéis que rezem o Santo Rosário todos os dias como forma de alcançar a paz mundial. Em especial, neste outubro de 2025, o pontífice enfatiza que a Igreja Católica dedica todo o mês ao Santo Rosário.

Programação na Capela em Fortaleza

A Capela Nossa Senhora do Rosário, localizada no bairro Planalto Ayrton Sena, em Fortaleza-CE, celebra a festa do Santo Rosário desde o dia 28 de setembro. Os dias são marcados por celebrações de missas, shows e confraternizações com a comunidade. Abaixo, segue a programação dos dias restantes.

6 de Outubro

​19h - Santa Missa

20h - Show com Lúcia Braga - Forró das Antigas.

7 de Outubro

18h - Procissão nas proximidades da Capela.

18h30 - Santa Missa

Legenda: Capela Nossa Senhora do Rosário no bairro Planalto Ayrton Senna em Fortaleza-ce, Brazil. Foto: Arquivo Pessoal

Após a Missa a comunidade celebrará com música ao vivo.

Entenda a diferença entre o Terço e o Rosário

Embora muitas pessoas utilizem os termos “terço” e “rosário” como sinônimos, na tradição católica eles representam práticas distintas, ainda que profundamente ligadas entre si. Ambas são expressões da devoção mariana e da contemplação dos mistérios da vida de Jesus Cristo, mas diferem na estrutura e na extensão das orações.

O terço é uma parte do rosário. Ele recebe esse nome por corresponder a um terço do conjunto completo das orações. Formado por cinco dezenas, cada uma composta por um Pai-Nosso, dez Ave-Marias e um Glória ao Pai, o terço totaliza 53 Ave-Marias e 6 Pai-Nossos. Durante sua recitação, os fiéis meditam um conjunto de mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos que variam conforme o dia da semana, conduzindo à reflexão sobre momentos centrais da fé cristã.

Já o rosário é o conjunto completo dos quatro grupos de mistérios: gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Cada grupo possui cinco dezenas, somando vinte dezenas no total. Ou seja, enquanto o terço contempla uma parte da oração, o rosário reúne toda a sequência de mistérios, convidando à contemplação mais profunda da vida, paixão e glória de Cristo, sempre em comunhão com Maria.

O terço é uma forma mais breve e acessível de oração diária, enquanto o rosário representa a devoção completa, tradicionalmente associada à meditação prolongada e à prática de fé mais intensa.

Veja como Rezar o Rosário

1. Faça o sinal da cruz.

2. Reze o Credo com o crucifixo na mão.

3. Segure a primeira conta grande e reze um Pai Nosso.

4. Para o trio de contas pequenas, reze três Ave Marias.

5. Reze um Glória ao Pai e cite o 1º mistério.

6. Faça a oração de Nossa Senhora de Fátima.

7. Para a sequência de dez contas pequenas, ore dez Ave Marias e uma Glória ao Pai.

8. Cite o 2º mistério. Depois, retorne aos itens 6 e 7, a cada mistério que rezar.

9. Para finalizar, após o último mistério, reze uma Salve Rainha e a Ladainha de Nossa Senhora.

Mistérios

Gozosos: Segunda-feira e sábado.

1º mistério - Anunciação do arcanjo São Gabriel a Maria

2º mistério - Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel

3º mistério - Nascimento de Cristo

4º mistério - Apresentação de Jesus no Templo e purificação da Virgem

5º mistério - A perda e o encontro do menino Jesus no Templo

Dolorosos: Terça-feira e sexta-feira.

1º mistério - Agonia de Cristo quando suou sangue no horto

2º mistério - Flagelação de Jesus atado à coluna

3º mistério - Coroação de espinhos ao Nosso Senhor

4º mistério - Cristo carregando a Cruz ao Calvário

5º mistério - Crucificação e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo

Gloriosos: Quarta-feira e domingo.

1º mistério - Ressurreição de Jesus Cristo

2º mistério - Ascensão do Senhor

3º mistério - A vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos

4º mistério - Assunção de Nossa Senhora do Céu

5º mistério - Coroação da Virgem como Rainha dos santos e anjos

Luminosos: Quinta-feira

1º mistério - O batismo de Jesus

2º mistério - A autorrevelação de Cristo nas bodas de Caná

3º mistério - O anúncio do Reino de Deus

4º mistério - A transfiguração de Jesus Cristo

5º mistério - A instituição da Eucaristia

Oração de Nossa Senhora do Rosário

Ó Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, amável Soberana do meu coração, aceita, com benevolência, a oração que te faço: que teu amor entre no meu coração e no coração de todos os que te honram com a recitação do Santo Rosário.

Indicação de livro sobre o Santo Rosário

"O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário" - São Luís Maria Grignion de Montfort