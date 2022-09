Desfile cívico com crianças negras retratadas como escravos no Paraná será investigado pelo MP

A Promotoria de Justiça de Piraí do Sul irá iniciar uma apuração sobre um desfile cívico realizado na cidade, no último domingo (18). No evento, crianças negras foram retratadas como escravos e desfilaram com correntes de papel nos pulsos e tornozelos. As informações são do G1.

Em comunicado, o Ministério Público do Paraná afirmou que o município deverá prestar esclarecimentos sobre o episódio. De acordo com os promotores, por envolver crianças, a apuração é sigilosa.

Veja crianças em desfile:

O Município de Piraí do Sul declarou, em nota, "que o desfile cívico, realizado no dia 18 de setembro, visava comemorar o Bicentenário da Independ6ncia do Brasil, resgatar valores como civismo e desenvolver o sentimento de pertença em toda a população".

Desfile exibido em redes sociais

Vídeos compartilhados nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Piraí do Sul mostraram trechos do desfile. Porém, mais tarde, o conteúdo foi removido e apenas outras partes do evento continuavam disponíveis.

Veja nota do município sobre o assunto:

"O Município de Piraí do Sul esclarece que o desfile Cívico realizado no dia 18 de setembro visava comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil. resgatar valores como civismo e desenvolver o sentimento de pertença em toda a população piraiense.



Esclarece ainda que as escolas possuem autonomia para manifestações. ocorrendo na ocasião, por parte de uma das instituições do Município de Piraí do Sul a apresentação contextualizada do período pré-colonial e colonial brasileiro. abordando alguns momentos históricos de grande relevância como: descobrimento. contato com indígenas, escravidão. Independência. Lei Áurea e a consequente abolição da escravatura, conforme release apresentado.



O Município entende que em momento algum o ato ficou caracterizado como ofensa aos negros nem se destinou a qualquer desrespeito à dignidade da pessoa humana. Levando-se em consideração o contexto. tanto do momento do desfile quanto das ações cotidianas da escola, repudia-se qualquer menção ao racismo ou outra forma de preconceito".

