Delegado Da Cunha tem demissão aprovada pelo Conselho da Polícia Civil de São Paulo

A demissão do delegado Carlos Alberto da Cunha, conhecido como Da Cunha, foi aprovada esta semana pelo Conselho da Polícia Civil de São Paulo. O processo administrativo por ter forjado a prisão do chefe de uma facção criminosa foi encaminhado à Secretaria da Segurança Pública e seguirá para o governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), que decidirá sobre a exoneração do cargo. As informações são do jornal O Globo.

Da Cunha ainda pode se tornar inelegível por conta da Lei da Ficha Limpa, segundo reportagem da Folha de São Paulo. Ele é candidato a deputado federal por São Paulo, pelo MDB e, no momento, responde a mais cinco procedimentos.

Youtube

Com 3,7 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, a fama do delegado foi adquirida por meio dos vídeos, nos quais registra parte do seu cotidiano na Polícia Civil. A corporação diz, no entanto, que os registros não tinham a autorização dos superiores.

Entre os vídeos mais vistos do canal, com mais de 30 milhões de visualizações somadas, está o que registra a prisão de “Jagunço do Savoy”, suposto chefe de uma facção. A prisão seria o alvo principal da decisão do Conselho, que atende a um relatório feito pela Corregedoria do estado.