Defesa de Thiago Brennand deixa caso após novas denúncias de estupro e tatuagem forçada

O escritório Cavalcanti Sion Advogados decidiu deixar o caso de Thiago Brennand Fernandes Vieira, acusado de agredir a modelo Alliny Helena Gomes, em uma academia de luxo em São Paulo. O desligamento aconteceu nesse fim de semana, logo após o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) iniciar a apuração de novas denúncias de estupro e de tatuagem forçada contra o empresário.

A assessoria do empreendimento jurídico informou que a decisão ocorreu de "comum acordo", conforme o jornal Folha de S. Paulo.

Ainda conforme o Cavalcanti Sion Advogados, Thiago Brennand é representado por dois escritórios: Alves de Oliveira e Salles Vanni, de São Paulo, e Carlos Barros e Gustavo Rocha Advocacia Criminal, de Recife.

A troca da defesa acontece poucos dias após MP-SP iniciar a investigação sobre as novas 10 denúncias de mulheres contra o empresário. As supostas vítimas afirmam que foram alvos de estupro e obrigadas a tatuarem as inicias do nome do suspeito, mesmo acrônimo usado por ele para marcar objetos pessoais.

Conforme a publicação, a promotora do órgão estadual, Silvia Chakian, deve começar a ouvir as denunciantes nesta semana.

Legenda: Brasão com duas espadas tatuado na pele da jovem seria o mesmo estampado nas roupas usadas na academia por Thiago Brennand Foto: reprodução/TV Globo

Posições da antiga defesa

Liderado pelas advogadas Dora Cavalcanti e Paula Sion, o escritório havia sido contratado apenas para defender Thiago no caso da academia.

A antiga defesa solicitou um habeas corpus para que fosse deferida a retenção do passaporte e que Thiago tivesse que voltar ao Brasil. Ambos os pedidos foram negados, conforme o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), na última quinta-feira (15).

O empresário viajou para Dubai horas antes do MP-SP denunciá-lo, em 4 de setembro. Conforme decisão da Justiça paulista, ele tinha 10 dias para retornar ao país. Ele deve voltar ao Brasil em 18 de outubro, conforme informou a defesa anteriormente.

Quando estava a frente do caso do empresário, Dora justificou que a viagem dele para o exterior "não representou qualquer desrespeito de ordem judicial e ele tem data de retorno que está documentada nos autos."

Além disso, o escritório antigo ainda havia dito ter pouco conhecimento do pedido de desarquivamento do caso em que o cliente foi acusado de manter uma mulher em cárcere privado na própria casa, em Porto Feliz.

Já em relação à agressão contra a modelo na academia, no início de agosto, a antiga defesa havia dito que Brennand "compareceu espontaneamente para prestar esclarecimentos às autoridades policiais" e que a íntegra dos vídeos demonstrariam que as agressões verbais foram iniciadas pela mulher.

"Durante o depoimento, Thiago pediu desculpas por qualquer excesso cometido ao reagir às ofensas", diz a nota.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste