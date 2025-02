Defesa de acusado de matar tesoureiro do PT em festa diz que réu não lembra do crime no Paraná

A defesa do ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar o guarda municipal Marcelo Arruda em 2022 em Foz do Iguaçu (PR), alega que o réu não se lembra da época do crime. A afirmação foi feita durante o julgamento do réu, que ocorre desde terça-feira (11). A defesa complementa que a falta de memória teria ocorrido em função das sequelas sofridas na data.

O ex-policial penal invadiu a festa de comemoração de 50 anos de Marcelo, que na época celebrava a data com um tema petista, com símbolos do partido. Jorge, em contrapartida, era apoiador do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, ele alvejou Marcelo, mas também foi alvo de tiros e chutes.

"O Jorge não lembra absolutamente nada daquele dia. Isso tem que deixar claro. Tudo que ele sabe é o que foi reportado a ele pelo estudo do processo", disse um dos advogados de defesa, Samir Mattar Assad, durante entrevista à imprensa nesta quarta (12), no Tribunal do Júri, em Curitiba.

Segundo o advogado, as agressões causaram uma sequela neurológica. "Ele sofreu pancadas e disparos de arma de fogo. Ele tem projétil alojado no cérebro. Tem sequelas irreversíveis de caráter neurológica e cognitiva", completou Mattar Assad.

Jorge Guaranho segue em prisão domiciliar desde o final de 2024. Nesta quarta (12), por volta das 8h30, ele chegou ao tribunal utilizando muletas e não quis dar declarações à imprensa. Até então, não se sabe se ele responderá às perguntas no júri, mas a estimativa é de que a sentença saia na quinta (13).

Acusações

As acusações contra o ex-policial penal são de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil (no caso, a divergência política) e perigo comum (por conta dos tiros disparados em um ambiente com outras pessoas). Desde a terça, quatro pessoas, entre testemunhas e informantes, foram ouvidas.

Ainda que a defesa tenha tentado afastar o caso da motivação política, a acusação tem insistido na tese. "O motivo que levou o Guaranho até a festa do Marcelo não foi outro. Foi político. Porque nós não conhecíamos este cidadão. Se não foi político, gostaríamos de saber o que ele foi fazer lá, então. Ele podia responder", afirmou Pamela Silva, policial civil e companheira de Marcelo.

Enquanto isso, Edemir Alexandre Riquelme Gonsalves, amigo de Marcelo e tio de Pamela, explicou, também à imprensa, que nenhum convidado da festa conhecia Jorge Guaranho na época e o homem teria gritado "aqui é Bolsonaro" ao chegar no local.