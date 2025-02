Confira 5 curiosidades sobre o Carnaval no Brasil

O Brasil é mundialmente conhecido pelo seu Carnaval, uma festa que mistura cultura, música, dança e criatividade. Seja nos desfiles luxuosos das escolas de samba ou nos animados blocos de rua, a celebração atrai milhões de foliões todos os anos. Mas por trás do brilho e da folia, há curiosidades que ajudam a entender a grandiosidade e a diversidade do evento.

As origens colonizadoras do Carnaval

O Carnaval chegou ao Brasil com os portugueses em 1641, através do Entrudo, uma festividade na qual as pessoas jogavam água, farinha e ovos umas nas outras. Além disso, era comum o uso de “limões-de-cheiro”, pequenas bolas de cera com essências perfumadas.

Com o tempo, essa tradição foi substituída por bailes de máscaras e fantasias, influenciados pelo Carnaval de Veneza. O primeiro baile carnavalesco brasileiro ocorreu em 1840, no Rio de Janeiro, organizado por uma atriz italiana.

O mela-mela

O mela-mela é uma tradição popular do Carnaval de rua em diversas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. A brincadeira popular tem origem no Entrudo, na qual as pessoas jogavam farinha, água e outros líquidos umas nas outras. Essa prática se manteve em algumas cidades, evoluindo para o uso de tintas, espuma, amido de milho e até mesmo lama, dependendo da região.

Em alguns estados como Ceará, Bahia, Maranhão e Pernambuco, o mela-mela ainda faz parte da identidade do Carnaval de rua, sendo uma forma irreverente e descontraída de brincar. Apesar de divertido, muitas cidades passaram a regulamentar seu uso para evitar excessos e garantir a segurança dos foliões.

O bloco de Carnaval mais antigo do Brasil

O bloco de Carnaval mais antigo do Brasil é o Cordão da Bola Preta, fundado em 1918, no Rio de Janeiro. Surgido na região central da Cidade, o bloco rapidamente se tornou um dos mais tradicionais do Carnaval de rua carioca, arrastando multidões ao som das tradicionais marchinhas. Até hoje, o Bola Preta é símbolo da folia no Rio, reunindo milhares de foliões vestidos de branco e preto, cores emblemáticas do grupo.

O primeiro desfile de escola de samba

A evolução do Carnaval português para as tradições brasileiras culminou na criação das escolas de samba, que passaram a desfilar com alas organizadas e fantasias elaboradas.

O primeiro desfile de escola de samba aconteceu em 1932, também no Rio de Janeiro. A competição foi organizada pelo jornal "Mundo Sportivo", que reuniu diversas agremiações na Praça Onze, então berço do samba na Cidade. A criação da atração se deu em função da lacuna deixada pela falta de competições esportivas durante o período de férias.

A vencedora à época foi a "Deixa Falar", a primeira escola de samba do Brasil. Diferentemente dos blocos carnavalescos que existiam, a "Deixa Falar" inovou ao estruturar o desfile com ala de passistas, mestre-sala e porta-bandeira, além de um ritmo mais cadenciado, que definiria o samba-enredo como conhecemos hoje.

Esse evento marcou o início oficial da tradição dos desfiles das escolas de samba, que evoluíram mais tarde para o grande espetáculo do Sambódromo do Rio de Janeiro.

A relação do Carnaval com a Semana Santa

A data do Carnaval está diretamente ligada ao calendário litúrgico da Igreja Católica, uma vez que a festividade antecede a Quarta-feira de Cinzas, marco inicial da Quaresma — período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Como a Páscoa é uma data móvel, celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte, o Carnaval também varia anualmente, podendo ocorrer entre 3 de fevereiro e 9 de março.

Essa relação histórica remonta à tradição cristã, em que o Carnaval surgiu como um momento de celebração antes do período de abstinência e penitência imposto pela Quaresma. Hoje, a festa mantém seu caráter de manifestação cultural e popular, mas a data segue atrelada ao calendário religioso.

