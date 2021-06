Criança que caiu de gorila do Beto Carrero World teria se desequilibrado durante foto, diz parque

A criança de 6 anos que se feriu após cair de uma estátua de gorila no parque Beto Carrero World teria se desequilibrado ao tirar uma fotografia, segundo informou a administração do local nesta segunda-feira (21).

O incidente aconteceu no parque da cidade de Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Segundo a família do menino, ele comemorava o aniversário no local, no último sábado (19), quando a queda ocorreu.

Estado grave

A criança foi internada em estado grave no Hospital Pequeno Anjo, na cidade de Itajaí, logo após sofrer um traumatismo craniano, onde continua recebendo atendimento médico.

Em nota oficial, o parque informou o momento de lazer resultou na queda, em meio a um registro lúdico diante da estátua famosa do local.

"Cientes do ocorrido, no mesmo momento, ele foi assistido pelo time de profissionais do Beto Carrero World", diz o comunicado oficial.

Estátua de gorila no Beto Carrero

Segundo Ana Claudia Lima, amiga da família, o pai, a mãe e a madrinha da criança o acompanhavam durante o passeio no último sábado. O aniversário do menino, no qual ele completou 6 anos, aconteceu no último dia 21 de maio, mas estava sendo relembrado após pessoas próximas terem dividido o valor do ingresso.

A estátua, utilizada para que os visitantes tirem fotos, não possui restrição de idade, segundo informou o próprio parque. No momento da queda, chovia no local.

Além disso, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), o Beto Carrero World possui os alvarás de funcionamento de acordo com a legislação.

