Criança morre após cair do quarto andar de prédio no Rio de Janeiro

Uma criança de 4 anos morreu nesta terça-feira (21) após cair do 4º andar de um prédio na comunidade do Conjuntão, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Militar informou que a vítima, Heitor Gabriel dos Santos Ferreira, estava no apartamento da tia, Marcelle dos Santos Vicente, de 18 anos.

Marcelle informou à polícia que tinha deixado a janela da sala aberta devido ao calor e foi dormir com a criança. Ela disse que foi acordada por vizinhos após a queda.

Heitor deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu. A mãe do menino, Renata dos Santos Ferreira, disse que estava em casa quando os parentes lhe contaram do acidente.

A mãe da criança foi ao hospital onde o menino estava internado e foi amparada por uma equipe de assistência social. O caso foi registrado na 34ª DP, de Bangu.

Polícia investiga possível omissão

A Polícia vai apurar se houve abandono de incapaz com resultado em morte. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança para auxiliar na apuração.

Marcelle foi ouvida por agentes e levada à delegacia por dois policiais, após acompanhar a perícia do crime. Segundo reportado pelo g1, havia um sofá abaixo da janela de onde Heitor caiu.

Um homem esteve no apartamento horas antes do acidente. Ele já foi identificado e será intimado a depor. A investigação deve apurar se mais alguém estava no local no momento da queda.