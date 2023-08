Criança morre após cair de 8º andar em prédio de SP; mãe afirma ter ficado 'alguns minutos' sozinha

Uma criança de quatro anos morreu após cair do 8º andar de um prédio na última segunda-feira (7). O caso aconteceu em um edifício localizado no bairro Tatuapé, na zona leste de São Paulo. As informações são do Uol.

Em depoimento à Polícia Civil, a mãe da criança, de 41 anos, declarou que a filha ficou apenas "alguns minutos sozinha" no banheiro. Ela estava dando banho na menina, mas "precisou se ausentar" e não encontrou mais a criança ao voltar.

Apesar de ter sido levada com vida ao hospital São Luiz, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de segunda.

Investigação da Polícia Civil

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como morte suspeita. Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia foram acionados.

"A equipe da unidade já realizou a oitiva de diversas testemunhas e aguarda a finalização dos laudos periciais, que estão sendo elaborados, para analisá-los. As diligências seguem em andamento para esclarecer os fatos", acrescentou a nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).