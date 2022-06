Criança morde enfeite de cabelo com imitação de brigadeiro 'realista' e tia pede dinheiro de volta

Um laço de cabelo 'realista' feito de biscuit, que imita doces como brigadeiro e beijinho, foi motivo de indignação da tia de uma criança em Santos, no litoral de São Paulo. O caso viralizou nas redes sociais após a mulher compartilhar que a menina quebrou parte dos dentes ao morder o item decorativo.

Segundo informações do portal g1, a tia da menina exigiu o dinheiro de volta, o que foi negado pela vendedora.

“Comprei para o aniversário da minha filha, mas eu não esperava que eles fossem tão perfeitos. As crianças ficavam puxando do cabelo dela achando que os doces fossem de verdade de tão realista. Ela teve que passar o aniversário sem o laço, pois até eu confundi e acabei mordendo o marshmallow quebrando meu dente. Mandei mensagem indignada querendo o dinheiro de volta, pois ela não pode vender os doces tão realistas dessa forma. Mas ela disse que não devolveria o dinheiro por esse motivo, e terei que ficar no prejuízo”, escreveu a cliente.

Após a repercussão da postagem, a mulher explicou que desabafou ‘no calor da emoção’. Ela ainda disse que, na verdade, quem quebrou o dente foi uma criança que estava na festa. “Coloquei [o laço] em cima da mesa e minha priminha mordeu, confundindo com o doce e lascou o dente. Acabei desabafando na hora errada, não imaginava que tanta gente iria compartilhar”, disse.

Ainda conforme a publicação, ela afirmou que se arrependeu de ter publicado a reclamação e que vai ficar com o kit de biscuit.

