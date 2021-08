Criança indígena sofre estupro coletivo e é morta ao ser atirada de penhasco no Mato Grosso do Sul

Uma criança indígena, da etnia Kaiowá, foi vítima de um estupro coletivo e morta ao ser atirada de um penhasco de mais de 20 metros de altura, próximo da aldeia Bororó, no município de Dourados, Mato Grosso do do Sul, onde ela vivia.

Um dos suspeitos é o tio da menina de 11 anos, que, segundo a polícia, confessou que há anos abusava sexualmente dela.

O caso ocorreu na noite de domingo (8), mas o corpo da criança só foi encontrado na manhã de segunda-feira (9). De acordo com a polícia, cinco homens, três adolescentes e dois adultos, foram presos e confessaram o crime, nesta terça (10). Todos são indígenas da mesma aldeia da criança.

O delegado Erasmo Cubas detalhou que a menina estava em casa ingerindo bebida alcoólica na companhia de dois adolescentes, um de 14 e outro de 15 anos.

Proposta

Eles teriam saído para comprar mais bebidas, quando receberam a proposta de outro adolescente e um adulto para estuprar a criança em uma pedreira desativada que fica próxima à aldeia.

Segundo o relato, os dois adolescentes receberam R$ 100. Eles chegaram a apresentar a proposta de sexo à menina, que recusou.

Então, eles a forçaram a ingerir pinga, bebida mais forte em comparação à que estavam consumindo anteriormente, e a arrastaram à força até a pedreira, onde os quatro praticaram o estupro coletivo.

"Bem embriagada, eles começaram a abusar dela, se revezando.

O tio, que saiu para procurá-la, a encontrou depois de ouvir gritos e, ao invés de cessar a ação, resolveu participar dos abusos", afirmou o delegado. Além de confessar o crime, ele contou à polícia que abusava sexualmente da criança havia anos.

Vítima ficou desacordada

De acordo com Cubas, os suspeitos relataram que a menina desmaiou por conta dos efeitos da bebida e da violência.

Mas, em certo momento, ela recobrou a consciência e começou a gritar por socorro, ameaçando denunciar os homens às lideranças da aldeia e à polícia. Foi quando eles decidiram atirar a criança do penhasco.

"Chegamos ao corpo porque os líderes da aldeia ficaram sabendo e nos acionaram. Eles já nos indicaram os adolescentes que estavam com ela inicialmente e, por meio deles, chegamos aos demais envolvidos", contou o delegado.

Exame

Ainda segundo Cubas, o exame de necropsia confirmou que a criança sofreu abuso sexual e indica que ela ainda estava viva quando foi atirada. Por ter caído em uma pedra de ponta, o corpo foi encontrado com diversas fraturas e com partes dilaceradas.

Os suspeitos vão responder por homicídio duplamente qualificado, por feminicídio e por ter como fim ocultar outro crime, e por estupro de vulnerável. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.